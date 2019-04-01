Результаты первого тура президентских выборов в Украине будут озвучены не позднее 10 апреля

Новости Украины. В Украине подсчитывают результаты голосования. Накануне в стране выбирали президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В предвыборной гонке участвовало рекордное число кандидатов – 39 человек. Поэтому есть большая вероятность, что ни одному из них не удастся набрать более половины голосов избирателей.

Выборы в Украине: каких перемен ждут украинцы? Репортаж СТВ из Киева

И тогда страну ждет второй тур выборов. С подробностями наш специальный корреспондент в Украине – Александр Добриян.