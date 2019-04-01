Результаты первого тура президентских выборов в Украине будут озвучены не позднее 10 апреля
Новости Украины. В Украине подсчитывают результаты голосования. Накануне в стране выбирали президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В предвыборной гонке участвовало рекордное число кандидатов – 39 человек. Поэтому есть большая вероятность, что ни одному из них не удастся набрать более половины голосов избирателей.
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И тогда страну ждет второй тур выборов. С подробностями наш специальный корреспондент в Украине – Александр Добриян.
Александр Добриян, СТВ:
Выборы президента Украины состоялись. По первым данным экзит-полов лидирует актер Владимир Зеленский. На втором месте – действующий президент Петр Порошенко. И замыкает тройку – экс-премьер Юлия Тимошенко.
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Участие в выборах приняли более 17 миллионов украинцев. Предварительно, явка составила около 67 %. Активность избирателей существенно выше, чем в 2014 году.
В нацполицию без малого поступило 2000 заявлений о правонарушениях в ходе выбора президента. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией и фотографированием бюллетеней, реже – с подкупом избирателей.
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Возбуждено 25 уголовных дел. При этом в центральной избирательной комиссии заявили, что системных нарушений, способных повлиять на результаты голосования, не выявлено.
Александр Добриян:
Результаты первого тура президентских выборов будут озвучены не позднее 10 апреля. Поскольку никто из кандидатов не смог набрать более 50 % голосов – 21 апреля состоится второй тур голосования, в котором примут участие только 2 кандидата.
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