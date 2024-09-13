Песков: заявление Путина о последствиях ударов по РФ достигло адресатов

В Кремле уверены, что заявление президента России Владимира Путина о возможных ударах по территории страны было услышано адресатами. Об этом пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что послание достигло тех, кому оно предназначено.

Песков также добавил, что заявление Путина четкое, недвусмысленное и не оставляет места для неверного толкования. До этого Путин заявлял, что если Украине будет разрешено наносить удары по российской земле при поддержке Запада, это станет прямым вмешательством стран НАТО, включая США и страны Европы, в конфликт в Украине.

Такое развитие ситуации изменило бы характер конфликта и означало бы состояние войны между этими государствами и Россией. Комментарий Кремля подчеркивает серьезность ситуации и потенциальные последствия такого сценария.