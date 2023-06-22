Песков заявил о разладе на Западе и давлении на Киев из-за контрнаступления

Возможный конфликт в Западном мире и усиливающееся давление на Украину становятся очевидностью в свете неудавшегося контрнаступления украинской армии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее на заседании Совета безопасности России министр обороны Сергей Шойгу отметил, что активность действий украинских военнослужащих после 16 дней интенсивных боев упала, сейчас идет процесс перегруппировки.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев также отметил, что потери Киева в ходе контратак уже составили более 13 тыс. человек. Песков подчеркивает, что говорить о неудачах должны военные и сотрудники других служб. Однако совершенно ясно, что на коллективном Западе существует расхождение во мнениях. На Киев продолжается экстраординарное воздействие с требованием не прекращать борьбу до последнего бойца. В связи с этим поднимается вопрос о том, не наступило ли время для стран сесть за переговорный стол, если принимать во внимание неудачи украинской армии на фронте.