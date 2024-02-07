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Песков уверен, что Бикович получит ещё много интересных ролей

07 февраля 2024 12:54
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал прекращение участия российского и сербского актера Милоша Биковича в сериале «Белый лотос» американской компании HBO, пишет РИА Новости.

По мнению Пескова, Милоша Биковича ожидает еще большое количество хороших предложений. А подбор актеров является вопросом частной компании.

В начале февраля стало известно, что Бикович не будет продолжать съемки в новом сезоне американского сериала. Актер сообщил, что дальнейшее его участие в проекте становится «невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества».

# Международная политика # Милош Бикович

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