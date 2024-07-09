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CNN: в коммюнике саммита НАТО намерены назвать членство Украины необратимым

09 июля 2024 08:24
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В декларации саммита НАТО, присоединение Украины к альянсу будет описано как «необратимое». Об этом пишет РИА Новости.

Белый дом выступает за такую постановку вопроса при условии дальнейшего проведения демократических реформ в Украине.

Шансы на то, что Украину могут пригласить в НАТО, фактически равны нулю, но на саммите будет объявлено о соглашениях по военному обучению и оказанию поддержки Украине.

Возможное вступление Украины в НАТО рассматривается президентом РФ Владимиром Путиным как угроза для России.

# Международная политика

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