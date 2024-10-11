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Песков рассказал, собирается ли Путин поздравлять нового президента США

11 октября 2024 14:08
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Официальный представитель главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вряд ли будет поздравлять с победой на выборах следующего американского лидера, так как США являются «крайне недружественным государством». Об этом пишет РИА Новости.

«Вряд ли, они же крайне недружественное государство», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Путин поздравлять будущего президента США после выборов.

Президентские выборы в Соединенных Штатах назначены на 5 ноября 2024 года. Вице-президент Камала Харрис будет выдвигаться от Демократической партии, а Дональд Трамп – от Республиканской.

# Международная политика # Владимир Путин # Дмитрий Песков

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