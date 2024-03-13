Песков прокомментировал заявления Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжит контакты с Ереваном, и ситуация насчет дальнейшего членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности будет прояснена, пишет ТАСС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван покинет ОДКБ, если данная структура откажется выполнять обязательства, а также признать свою зону ответственности.

Пескову также был задан вопрос относительно того, как в ОДКБ отреагировали на высказывание Пашиняна. «Это нужно в ОДКБ спрашивать. Не нам говорить от лица ОДКБ», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.