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В Иране во время праздника огня погибли 26 человек, более 4 тысяч пострадали

13 марта 2024 11:18
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В Иране на праздновании фестиваля огня погибли 26 человек, пишет ТАСС со ссылкой на информагентство Mehr.

Сообщается, что количество погибших достигло 26 человек, а пострадавших – 4 360 человек. Иранская экстренная служба информировала, в праздничный период порядка 1,4 тысячи станций скорой медицинской помощи находятся в режиме повышенной готовности.

Ночью с 20 на 21 марта в Иране отмечается Новый год – Ноуруз. Традиционно в последнюю среду в перед Ноурузом в исламской республике отмечается праздник Чахаршанбе-Сури, когда иранцы на улицах городов и деревень разжигают костры, через которые прыгают на протяжении ночи.

# Международная политика

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