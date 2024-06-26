По мнению пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, смена генерального секретаря НАТО мало повлияет на враждебную России линию Альянса. Новым генсеком блока назначен Марк Рютте, пишет ТАСС.

Утверждение нового генсека Североатлантического альянса с малой долей вероятности способно поменять генеральную линию НАТО и членов блока, отметил пресс-секретаря президента РФ. По его словам, и непосредственно члены Альянса под руководством Вашингтона, и Североатлантический альянс ведут работу с целью стратегического подавления России.

«В настоящий момент – это вражеский для нас Альянс», – сообщил Песков.