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Песков прокомментировал назначение Рютте генеральным секретарём НАТО

26 июня 2024 12:08
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По мнению пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, смена генерального секретаря НАТО мало повлияет на враждебную России линию Альянса. Новым генсеком блока назначен Марк Рютте, пишет ТАСС.

Утверждение нового генсека Североатлантического альянса с малой долей вероятности способно поменять генеральную линию НАТО и членов блока, отметил пресс-секретаря президента РФ. По его словам, и непосредственно члены Альянса под руководством Вашингтона, и Североатлантический альянс ведут работу с целью стратегического подавления России.

«В настоящий момент – это вражеский для нас Альянс», – сообщил Песков.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Марк Рютте

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