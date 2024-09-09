Песков: пока не видно возможности мирного урегулирования конфликта в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что четкие контуры мирного разрешения конфликта в Украине отсутствуют, а со стороны западных стран не было никаких заявлений по данному вопросу. Об этом пишет РИА Новости.

«Что касается урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, то пока какие-то очертания фактически не прослеживаются», – констатировал он.

Песков отметил, что были различные заявления от стран Европы, но ни одного от «дирижера» Запада. Он отметил, что в Кремле видели информацию СМИ о том, будто министр финансов Германии Олаф Шольц разрабатывает план по разрешению конфликта, но не знакомы с его подробностями.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал сроки переговоров, среди которых – вывод украинских войск с некоторых территорий, отказ от вступления Киева в НАТО и снятие западных ограничений. Текущий статус урегулирования остается неясным.

Песков «пока» опроверг возможность мирного урегулирования конфликта в Украине.