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Песков: подрыв Украиной аммиакопровода Тольятти-Одесса осложняет зерновую сделку

08 июня 2023 12:04
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Ситуация с подрывом аммиакопровода Тольятти-Одесса осложняет продление зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам Пескова, произошедшее может отрицательно отразиться на ходе сделки, так как неизвестно, какой ущерб нанесен и как украинская сторона намеревается возобновить работу. Данный случай усугубляет перспективы дальнейшего продолжения сотрудничества.  

Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что украинские диверсанты подорвали аммиакопровод 5 июня, а в МИД РФ заявили, что Москва будет выяснять обстоятельства происшествия.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Игорь Конашенков

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