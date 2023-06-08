Песков: подрыв Украиной аммиакопровода Тольятти-Одесса осложняет зерновую сделку

Ситуация с подрывом аммиакопровода Тольятти-Одесса осложняет продление зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам Пескова, произошедшее может отрицательно отразиться на ходе сделки, так как неизвестно, какой ущерб нанесен и как украинская сторона намеревается возобновить работу. Данный случай усугубляет перспективы дальнейшего продолжения сотрудничества.

Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что украинские диверсанты подорвали аммиакопровод 5 июня, а в МИД РФ заявили, что Москва будет выяснять обстоятельства происшествия.