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16 человек погибли при взрыве в Афганистане

08 июня 2023 11:33
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Новости Афганистана. 16 человек погибли при взрыве в Афганистане. Теракт произошел на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 человек погибли при взрыве в Афганистане-1

Бомба взорвалась возле заполненной людьми мечети во время церемонии похорон заместителя губернатора провинции. Среди убитых – высокопоставленный полевой командир «Талибана». По данным властей, число жертв может еще возрасти, так как в больницах находится множество раненых, некоторые из них – в критическом состоянии. По сообщению местных СМИ, сразу после взрыва в городе вспыхнули вооруженные столкновения, которые продолжаются до сих пор.

# Взрыв # Фотофакт

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