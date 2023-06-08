Новости Афганистана. 16 человек погибли при взрыве в Афганистане. Теракт произошел на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бомба взорвалась возле заполненной людьми мечети во время церемонии похорон заместителя губернатора провинции. Среди убитых – высокопоставленный полевой командир «Талибана». По данным властей, число жертв может еще возрасти, так как в больницах находится множество раненых, некоторые из них – в критическом состоянии. По сообщению местных СМИ, сразу после взрыва в городе вспыхнули вооруженные столкновения, которые продолжаются до сих пор.