Песков ответил на заявление Трампа о возвращении Украине утраченных территорий

Ситуация с украинским конфликтом запущенная. Быстрых и легких решений никто не ожидает. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как на переговорный процесс может повлиять заявление Дональда Трампа о том, что США постараются вернуть Украине как можно больше утраченных территорий, пишет ТАСС.

Песков отметил, что на повестке очень сложная задача. Но при этом американский лидер не только говорит сам, но и готов слышать других. А это коренным образом отличает нынешнюю администрацию в Америке от предыдущей. О том, что начавшийся диалог между Россией и США вселяет определенные надежды в четверг, 27 февраля, заявил и Владимир Путин.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты попробуют на возможных мирных переговорах поставить вопрос о возвращении Украине части утраченных территорий. Американский президент отметил, что власти США будут делать все возможное, чтобы кровопролитие скорее завершилось, а обе стороны пришли к взаимной выгоде.

Дональд Трамп высказался о возвращении Украине утраченных территорий