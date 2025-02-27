Дональд Трамп высказался о возвращении Украине утраченных территорий

Соединенные Штаты будут стараться в рамках возможного мирного соглашения с Российской Федерацией вернуть Украине как можно больше территорий. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп, информирует РИА Новости.

Трамп заявил, что Америка сделает все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Президент США не стал уточнять, какие конкретно территории могут быть включены в возможное соглашение. Он обозначил, что цель Соединенных Штатов – как можно скорее завершить конфликт на условиях, которые будут выгодны и России, и Украине.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. В этом его поддерживал и глава Пентагона Пит Хегсет.