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Песков о снятии санкций с предпринимателя Фридмана: бизнес имеет эти возможности и реализует их

10 апреля 2024 13:17
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Европейского суда о снятии санкций в отношении двух российских предпринимателей, акцентировав внимание на том, что представители бизнеса в праве инициировать оспаривание санкционных решений в отношении себя в суде, пишет РИА Новости.

Пескову задали вопрос, можно ли считать, что подобное решение Суда ЕС в отношении бизнесменов – это позитивный признак, или же это политически мотивированное действие. «Думаю, ни то, ни другое. Абсолютно каждый случай отдельный, и его нужно отдельно воспринимать», – отметил пресс-секретарь президента России.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Михаил Фридман

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