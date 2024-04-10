Песков о снятии санкций с предпринимателя Фридмана: бизнес имеет эти возможности и реализует их

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Европейского суда о снятии санкций в отношении двух российских предпринимателей, акцентировав внимание на том, что представители бизнеса в праве инициировать оспаривание санкционных решений в отношении себя в суде, пишет РИА Новости.

Пескову задали вопрос, можно ли считать, что подобное решение Суда ЕС в отношении бизнесменов – это позитивный признак, или же это политически мотивированное действие. «Думаю, ни то, ни другое. Абсолютно каждый случай отдельный, и его нужно отдельно воспринимать», – отметил пресс-секретарь президента России.