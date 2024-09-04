Песков: Москва ожидает, что ВСУ будут пытаться бить вглубь РФ американским оружием

Об этом Песков рассказал, когда ему был задан вопрос о том, какая может быть реакция РФ, если Штаты разрешат ВСУ производить удары по объектам, расположенным на территории России американским вооружением. «Очевидно, что украинцы будут это делать», – рассказал Песков, отметив, что Москва это учитывает.