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Песков: Москва ожидает, что ВСУ будут пытаться бить вглубь РФ американским оружием

04 сентября 2024 14:11
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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Киев осуществляет атаки по территории РФ оружием из США, пишет ТАСС.

Об этом Песков рассказал, когда ему был задан вопрос о том, какая может быть реакция РФ, если Штаты разрешат ВСУ производить удары по объектам, расположенным на территории России американским вооружением. «Очевидно, что украинцы будут это делать», – рассказал Песков, отметив, что Москва это учитывает.

Пресс-секретарь президента РФ также уточнил, что Америка и так вовлечена в данный конфликт, а в связи с этим «фундаментально ничего не изменится».

# Международная политика # Дмитрий Песков

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