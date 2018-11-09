Новости Беларуси. В Калифорнии лесной пожар полностью уничтожил город Парадайс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя охватило уже более 8 тысяч гектаров земли.

Власти объявили об экстренной эвакуации всех жителей города. Покинуть пылающий Парадайс пытаются 27 тысяч человек. Из-за огромных пробок многие идут пешком. В общей сложности в регионе свои дома вынуждены покинуть 50 тысяч человек. Есть информация о нескольких погибших и пострадавших. Их точное число пока не названо.