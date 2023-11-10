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Figaro: манёвр ВС РФ в Херсонской области помешал контрнаступлению ВСУ

10 ноября 2023 09:08
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В начале украинского контрнаступления 6 июня основной удар намечался в Херсонской области, но эти планы были сорваны российскими войсками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на французскую газету Figaro со ссылкой на офицера ВСУ.

По словам офицера Степана, русские знали о замыслах ВС Украины и перебросили свои войска. Удар предполагалось нанести по Крыму, но российские силы сорвали эти планы.

Уже пятый месяц идет контрнаступление украинских войск с применением бригад, обученных НАТО. С начала этого наступления украинские Вооруженные силы лишились более 90 тысяч человек и значительного количества техники.

# Международная политика

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