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Первая массовая стрельба в США в 2024-м: подросток открыл огонь в школе и ранил пятерых

05 января 2024 10:27
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Первый в 2024 году случай массовой стрельбы произошел в США. В штате Айова 17-летний подросток открыл огонь в школе. Ранения получили пять человек: четверо учеников и один взрослый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая массовая стрельба в США в 2024-м: подросток открыл огонь в школе и ранил пятерых-1

Как сообщили в полиции, нападавший был вооружен винтовкой и пистолетом. После атаки злоумышленник покончил с собой. Полиция прибыла на место преступления уже через 7 минут. Позже к ним присоединились агенты ФБР и сотрудники спецподразделения по борьбе с терроризмом. Они выяснили, что нападавший учился в этой же школе. Его мотивы неизвестны. При осмотре здания было найдено самодельное взрывное устройство. Его обезвредили саперы.

# Стрельба в США

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