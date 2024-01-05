Первая массовая стрельба в США в 2024-м: подросток открыл огонь в школе и ранил пятерых

Первый в 2024 году случай массовой стрельбы произошел в США. В штате Айова 17-летний подросток открыл огонь в школе. Ранения получили пять человек: четверо учеников и один взрослый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в полиции, нападавший был вооружен винтовкой и пистолетом. После атаки злоумышленник покончил с собой. Полиция прибыла на место преступления уже через 7 минут. Позже к ним присоединились агенты ФБР и сотрудники спецподразделения по борьбе с терроризмом. Они выяснили, что нападавший учился в этой же школе. Его мотивы неизвестны. При осмотре здания было найдено самодельное взрывное устройство. Его обезвредили саперы.