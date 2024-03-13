Первая частная японская ракета взорвалась сразу после запуска

Громким провалом закончился запуск первой частной ракеты в Японии. Она взорвалась буквально через несколько секунд после подъема в небо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре ступени, заполненные топливом, рухнули на землю, залив огнем стартовую площадку и окружающий лес. По сообщениям местных СМИ, ракета должна была доставить на орбиту экспериментальный спутник, который мог бы временно заменить японские разведывательные космические аппараты, если они выйдут из строя.