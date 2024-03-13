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Первая частная японская ракета взорвалась сразу после запуска

13 марта 2024 08:05
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Громким провалом закончился запуск первой частной ракеты в Японии. Она взорвалась буквально через несколько секунд после подъема в небо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая частная японская ракета взорвалась сразу после запуска-1

Четыре ступени, заполненные топливом, рухнули на землю, залив огнем стартовую площадку и окружающий лес. По сообщениям местных СМИ, ракета должна была доставить на орбиту экспериментальный спутник, который мог бы временно заменить японские разведывательные космические аппараты, если они выйдут из строя.

Первая частная японская ракета взорвалась сразу после запуска-4

Данных о жертвах и пострадавших не поступало. Также пока неизвестны причины взрыва.

# Космос # Новости Японии

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