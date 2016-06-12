Перестрелка в одном из ночных клубов в штате Флорида: 25 человек пострадали

Новости США. Перестрелка в одном из ночных клубов в американском штате Флорида. Двое неизвестных сначала открыли огонь по посетителям, а после захватили заложников. Сколько, пока не установлено.

Сообщается о 25 пострадавших. Специалисты опасаются, что у злоумышленников может быть самодельное взрывное устройство. Здание клуба полностью оцеплено, рядом дежурят десятки машин скорой помощи. По словам очевидцев, в клубе на момент нападения находилось порядка 100 посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.