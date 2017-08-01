Перестрелка в Московском областном суде: подсудимые из «банды ГТА» набросились на конвоиров в лифте и отобрали табельное оружие

Новости России. Уголовное дело сразу по трём статьям возбуждено по факту перестрелки в Московском областном суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия продолжают работать следователи. По последним данным, подсудимые из «банды ГТА» набросились на конвоиров в лифте и отобрали табельное оружие. Между преступниками и правоохранителями произошла перестрелка.

В итоге трое нападавших ликвидированы, ещё двое обезврежены. Кроме того, огнестрельные ранения получили конвоир, сотрудник ОМОНа и женщина-пристав. Пострадавших госпитализировали. Напоминаем, что участники «банды ГТА» известны зверскими нападениями на дорогах. Они останавливали машины и расстреливали всех, кто был внутри. От их рук погибли 17 человек.