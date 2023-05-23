Прямой эфир

Перемирие не помогло: в Судане провалилась седьмая попытка прекращения огня

23 мая 2023 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Судана. Перемирие официально вступило в силу в Судане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако тишину объявленное соглашение за собой не повлекло. И седьмая по счету попытка добиться прекращения огня провалилась.  

Перемирие не помогло: в Судане провалилась седьмая попытка прекращения огня-1

Очевидцы сообщают об авиаударах и столкновениях в столице и других городах. Напомним, ранее к перемирию призывал спецпредставитель ООН по Судану. Чтобы безопасно доставить гуманитарную помощь в пострадавшие регионы. Также контролируется нынешнее соглашение межпартийным комитетом из 12 человек. Но, как стало понятно, и это не помогло наладить мир в регионе.  

# Военный переворот в Судане # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Экс-советник советник Пентагона Макгрегор: США начнут операцию в Украине после поражения ВСУ
23 мая 2023 14:09

Экс-советник советник Пентагона Макгрегор: США начнут операцию в Украине после поражения ВСУ

ЕСПЧ постановил Румынии признать однополые браки
23 мая 2023 13:35

ЕСПЧ постановил Румынии признать однополые браки

Главный цвет – розовый. Кафе в стиле Барби открыли в Нью-Йорке
23 мая 2023 12:58

Главный цвет – розовый. Кафе в стиле Барби открыли в Нью-Йорке