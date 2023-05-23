Перемирие не помогло: в Судане провалилась седьмая попытка прекращения огня

Новости Судана. Перемирие официально вступило в силу в Судане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако тишину объявленное соглашение за собой не повлекло. И седьмая по счету попытка добиться прекращения огня провалилась.

Очевидцы сообщают об авиаударах и столкновениях в столице и других городах. Напомним, ранее к перемирию призывал спецпредставитель ООН по Судану. Чтобы безопасно доставить гуманитарную помощь в пострадавшие регионы. Также контролируется нынешнее соглашение межпартийным комитетом из 12 человек. Но, как стало понятно, и это не помогло наладить мир в регионе.