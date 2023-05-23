Соединенные Штаты могут провести военную операцию в Украине, не допустив поражения киевского режима. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.

Он озвучил опасение, что американские воздушные и наземные войска вместе с силами НАТО могут быть введены в Западную Украину в последний момент, чтобы спасти украинское руководство от окончательного уничтожения.

Макгрегор отметил, что даже Белый дом начал говорить о невозможности победы ВСУ после падения Артемовска. Он предостерегает о возможной открытой интервенции Запада в Украину, которая повлечет за собой катастрофические последствия.

По словам Макгрегора, оптимальным вариантом для разрешения конфликта было бы провозгласить Украину нейтральной страной, как предлагала Москва до эскалации ситуации, но страны Запада не воспользовались этой возможностью.