Переход на летнее время. Кто будет переводить часы?

Новости мира. Соседние с Беларусью страны, кроме России, в ночь с субботы на воскресенье переведут часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, белорусское время выровняется с Украиной, Литвой и Латвией, а разница с Польшей составит один час. Беларусь, как и Россия, отказалась от перехода на зимнее и летнее время.