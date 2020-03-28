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Переход на летнее время. Кто будет переводить часы?

28 марта 2020 12:23
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Новости мира. Соседние с Беларусью страны, кроме России, в ночь с субботы на воскресенье переведут часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Переход на летнее время. Кто будет переводить часы?-1

Таким образом, белорусское время выровняется с Украиной, Литвой и Латвией, а разница с Польшей составит один час. Беларусь, как и Россия, отказалась от перехода на зимнее и летнее время.

Переход на летнее время. Кто будет переводить часы?-4

Что касается Евросоюза, то там также рассматривают вопрос отказа от перевода стрелок, но пока окончательное решение не принято. 

# Часы # Фотофакт

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