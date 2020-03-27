Более 37 млрд евро выделят на защиту экономики Евросоюза от последствий пандемии

Новости мира. На защиту экономики ЕС от последствий пандемии коронавируса выделят более 37 миллиардов евро. Эти деньги пойдут на поддержку систем здравоохранения, малых и средних предприятий, рынка труда и других уязвимых секторов.

ЕС призвал мировые СМИ помочь в борьбе с недостоверной информацией о коронавирусе

По итогам прошедшего накануне саммита ЕС, лидеры стран-участниц союза поставили перед Еврогруппой и Еврокомиссией задачу разработать финансовый план восстановления экономики. Все предложения должны быть подготовлены в течение двух недель.