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Более 37 млрд евро выделят на защиту экономики Евросоюза от последствий пандемии

27 марта 2020 12:17
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Новости мира. На защиту экономики ЕС от последствий пандемии коронавируса выделят более 37 миллиардов евро. Эти деньги пойдут на поддержку систем здравоохранения, малых и средних предприятий, рынка труда и других уязвимых секторов.

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По итогам прошедшего накануне саммита ЕС, лидеры стран-участниц союза поставили перед Еврогруппой и Еврокомиссией задачу разработать финансовый план восстановления экономики. Все предложения должны быть подготовлены в течение двух недель.

Более 37 млрд евро выделят на защиту экономики Евросоюза от последствий пандемии-1

Более 37 млрд евро выделят на защиту экономики Евросоюза от последствий пандемии-3

О результатах переговоров, которые велись в формате видеоконференции в течение 6 часов, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Отметим, к 27 марта число заболевших COVID-19 в мире достигло почти 540 тысяч человек. Более 24 тысяч погибли.

# Коронавирус # Шарль Мишель # Фотофакт

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