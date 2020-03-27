Стоимость оружия – 120 млн долларов. В Лондоне похитили пистолеты из фильмов о Джеймсе Бонде

Новости Великобритании. В Лондоне похитили уникальные пистолеты из фильмов о Джеймсе Бонде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Банда злоумышленников проникла в дом владельца и украла 5 единиц оружия общей стоимостью 120 миллионов долларов.

Воры скрылись до приезда полиции. Свидетели описали похитителей, как трех белых мужчин, говоривших с восточноевропейским акцентом.

По факту кражи проводится расследование. В Скотланд-Ярде рассказали, что украденное огнестрельное оружие очень узнаваемое и сделано под заказ к конкретным фильмам.