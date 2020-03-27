Землетрясение и извержение вулкана. Индонезия содрогнулась сразу от двух ударов стихии

Новости Индонезии. Сразу два удара стихии: в Индонезии зафиксировано мощное землетрясение и извержение вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очаг подземных толчков, магнитуда которых составила 5.8, находился в 179 километрах к западу от Джаяпура. Очаг залегал на глубине 11 километров. За землетрясением последовало несколько афтершоков меньшей мощности. Пока информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

А на острове Ява, недалеко от столицы страны, проснулся вулкан Мерапи. Извержение длилось около 7 минут. Огнедышащая выбросила столб пепла высотой почти в 5 километров.