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Землетрясение и извержение вулкана. Индонезия содрогнулась сразу от двух ударов стихии

27 марта 2020 12:42
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Новости Индонезии. Сразу два удара стихии: в Индонезии зафиксировано мощное землетрясение и извержение вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение и извержение вулкана. Индонезия содрогнулась сразу от двух ударов стихии-1

Очаг подземных толчков, магнитуда которых составила 5.8, находился в 179 километрах к западу от Джаяпура. Очаг залегал на глубине 11 километров. За землетрясением последовало несколько афтершоков меньшей мощности. Пока информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

А на острове Ява, недалеко от столицы страны, проснулся вулкан Мерапи. Извержение длилось около 7 минут. Огнедышащая выбросила столб пепла высотой почти в 5 километров.

Землетрясение и извержение вулкана. Индонезия содрогнулась сразу от двух ударов стихии-4

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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