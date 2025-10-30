Трамп поручил Пентагону начать испытания ЯО немедленно

Лидер США Дональд Трамп объявил о немедленном начале ядерных испытаний, дав указание Министерству войны принять соответствующие меры. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это необходимо для поддержания паритета, поскольку другие страны якобы уже проводят аналогичные программы.

Он подчеркнул, что у США самый большой арсенал, но Китай может догнать их в течение пяти лет.

Трамп заверил, что не ожидает усиления ядерной угрозы, и отметил наличие подготовленных полигонов, подробности испытаний будут раскрыты позже.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что некоторые государства готовятся к ядерным испытаниям, и если они будут проведены, Москва даст симметричный ответ.

Тем временем конгрессвумен Дина Титус намерена внести законопроект против возобновления испытаний, а глава Ассоциации по контролю над вооружениями Даррел Кимболл назвал инициативу Трампа необдуманной и напомнил о международных обязательствах Соединенных Штатов.

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