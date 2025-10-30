FT: ЕС с НАТО готовят план быстрой переброски военной техники на случай войны

Европейская комиссия совместно с правительствами стран НАТО и ЕС разрабатывает план использования совместного транспорта для перевозки военной техники в случае конфликта с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

В настоящее время обсуждается доступ к ресурсам военной мобильности, включая грузовики, фургоны, паромы и самолеты. Также планируется усовершенствовать инфраструктуру и таможенные процедуры, чтобы ускорить передвижение войск. Инициатива предусматривает регистрацию транспорта государствами-членами и возможное создание собственного парка транспортных средств ЕС, хотя это осложняется бюджетными ограничениями. Проект находится на ранней стадии.

Президент России Владимир Путин назвал обвинения в подготовке нападения на НАТО абсурдными и подчеркнул, что Россия не инициирует конфликты, но даст убедительный ответ на милитаризацию Европы. Москва выражает обеспокоенность активностью НАТО вблизи своих границ и заявляет, что отреагирует на потенциальные угрозы.

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