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Переговоры Израиля и ХАМАС об очередном перемирии в Газе закончились безрезультатно

21 декабря 2023 08:30
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Переговоры об очередном перемирии в Газе провалились. Стороны так и не смогли достичь соглашения и обвиняют в этом друг друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры Израиля и ХАМАС об очередном перемирии в Газе закончились безрезультатно-1

ХАМАС отверг предложение Израиля о недельном перемирии в Газе в обмен на освобождение 40 заложников, включая всех женщин и детей. Представители движения поставили свои условия, заявив, что прежде чем обсуждать любую сделку, Израиль должен вывести из Газы войска. Но даже в этом случае ему придется освободить из тюрем всех палестинских заключенных, прежде чем ХАМАС согласится отпустить заложников. Израильская делегация категорически отказалась идти на такие условия, встреча закончилась безрезультатно.

# Палестина-Израиль

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