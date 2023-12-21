NBC: Си Цзиньпин предупредил Байдена о намерении воссоединить КНР с Тайванем

Во время ноябрьского саммита АТЭС в Сан-Франциско Си Цзиньпин уверил Джо Байдена в намерении Пекина мирным путем добиться воссоединения Тайваня с Китаем, Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на NBC.

Он отверг прогнозы американских военных о планах «захвата» китайского Тайваня в 2025 или 2027 году, отметив, что никаких конкретных сроков не установлено.

Приближенные и знакомые с содержанием разговора Си Цзиньпина с Байденом охарактеризовали первого как «резкого и откровенного, но не конфронтационного».

Официальный контакт между КНР и Тайванем был разорван в 1949 году, но возобновился в конце 1980-х годов. После поездки Нэнси Пелоси в регион Китая Тайвань в августе прошлого года Китай провел крупномасштабные военные учения.

Также Пекин отмечает, что Китай готов к мирному воссоединению, но не допустит сепаратизма. Выборы главы администрации китайского региона Тайваня назначены на 13 января 2024 года.