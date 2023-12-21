Блинкен: США разработали четкий план по развитию Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции заявил, что для Украины существует «четкий план» по достижению самостоятельности в экономической, военной и демократической сферах. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас имеется очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении», – сказал он.

Он добавил, что для достижения намеченного плана потребуется помогать Киеву «пережить зиму, весну и лето».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер упомянул, что США придется делать выбор между собственной военной боеготовностью и отправкой оружия в Украину. Также американский лидер Джо Байден запросил около 106 миллиардов долларов помощи для Украины и Израиля, но не нашел поддержки в Конгрессе. В итоге палата представителей ушла на каникулы, а сенат продолжает работать с бюджетными ассигнованиями, включая помощь Украине.