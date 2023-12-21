ХАМАС отверг условия Израиля по обмену заложниками

Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о недельном прекращении огня в обмен на освобождение заложников. Об этом сообщает Wall Street Journal, пишет РИА Новости.

ХАМАС заявил, что не станет обсуждать вопрос об освобождении заложников до объявления прекращения огня. По мнению официальных лиц, отказ не свидетельствует о неудаче переговоров, а лишь призван добиться от Израиля новых уступок.

Согласно предложенному плану, Израиль надеялся освободить 40 заложников в ответ на прекращение боевых действий на неделю и увеличение объема гуманитарной помощи. В свою же очередь, «Исламский джихад» требуетот Израиля освободить всех своих заключенных в обмен на заложников в Газе.

После массированной ракетной атаки из Газы 7 октября Израиль начал операцию против ХАМАС. В ходе конфликта погибло около 1200 человек в Израиле и более 19 600 в Газе. После завершения перемирия Израиль заявил, что у ХАМАС 126 израильских заложников и 11 иностранцев.