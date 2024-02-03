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Умер актёр серии фильмов «Рокки» Карл Уэзерс

03 февраля 2024 09:20
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1 февраля 2024 года скончался американский актер Карл Уэзерс, пишет ТАСС.

Семья Карла Уэзерса сообщила, что 76-летний актер умер во сне. «Карл был исключительным человеком, прожившим необыкновенную жизнь. Благодаря своему вкладу в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и был признан во всем мире и многими поколениями», – сказано в заявлении семьи.

Карл Уэзерс являлся известным актером и спортсменом. Широкую популярность Уэзерс получил после роли Аполло Крида в спортивном фильме «Рокки».

# Некролог

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