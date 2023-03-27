Патрушев заявил, что РФ своим оружием в состоянии уничтожить любого противника

В арсенале Российской Федерации имеется оружие, которое способно уничтожить любого противника. Речь идет о безответном превентивном ударе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он посоветовал Штатам не сомневаться, что у России есть уникальное вооружение, которое уничтожит любое государство, если будет прямая угроза РФ, пишет РИА Новости. Это касается и США. По словам Патрушева, глупо думать, что на серьезный ракетный удар Российская Федерация уже не сможет ответить. Так считать крайне опасно, подытожил он.