Экс-сотрудник Белого дома заявил о неизбежности ядерной войны между США и Россией

Ядерная война между РФ и Америкой неизбежна. Вашингтон ведет безрассудную политику, заявил бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс, пишет РИА Новости.

По его словам, будущего нет. Штаты попытаются уничтожить препятствие в виде Российской Федерации, которая стоит на пути мирового господства США, но это закончится ядерной войной. Робертс убежден, что Кремль не поверит никаким гарантиям со стороны Америки.

Ранее сообщалось, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что Российская Федерация располагает оружием, которое способно уничтожить любого противника при прямой угрозе государству. Он отметил, что крайне глупо считать, что в случае серьезного ракетного удара Россия не успеет ответить.