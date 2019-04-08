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Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в Тайване

08 апреля 2019 09:23
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Новости Тайваня. Во время выполнения рейса Гаосюн – Гонконг один из двигателей лайнера начал дымиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в Тайване -1

Пилоты приняли решение сбросить топливо и вернуться в аэропорт. Посадка прошла успешно. Никто из 317 пассажиров не пострадал. Специалисты предполагают, что причиной инцидента могло стать столкновение с птицей.

Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в Тайване -4

# Самолет

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