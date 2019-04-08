Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в Тайване

Новости Тайваня. Во время выполнения рейса Гаосюн – Гонконг один из двигателей лайнера начал дымиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Тайваня. Во время выполнения рейса Гаосюн – Гонконг один из двигателей лайнера начал дымиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пилоты приняли решение сбросить топливо и вернуться в аэропорт. Посадка прошла успешно. Никто из 317 пассажиров не пострадал. Специалисты предполагают, что причиной инцидента могло стать столкновение с птицей.