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В Москве отменено около 30 авиарейсов

07 апреля 2019 12:07
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Новости России. В столице России отменено около 30 авиарейсов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во «Внуково» задержано более 10 самолетов. Есть изменения в расписании воздушных гаваней «Домодедово» и «Шереметьево».

В Москве отменено около 30 авиарейсов-1

Почему рейсы задерживаются или отменяются, пока неизвестно. Похожая ситуация в московских аэропортах наблюдалась и 6 апреля. На данный момент самолеты рейса Москва-Минск прилетают по расписанию.

В Москве отменено около 30 авиарейсов-4

# Авиасообщение # Фотофакт

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