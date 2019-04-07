В Москве отменено около 30 авиарейсов

Новости России. В столице России отменено около 30 авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во «Внуково» задержано более 10 самолетов. Есть изменения в расписании воздушных гаваней «Домодедово» и «Шереметьево».
Новости России. В столице России отменено около 30 авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во «Внуково» задержано более 10 самолетов. Есть изменения в расписании воздушных гаваней «Домодедово» и «Шереметьево».
Почему рейсы задерживаются или отменяются, пока неизвестно. Похожая ситуация в московских аэропортах наблюдалась и 6 апреля. На данный момент самолеты рейса Москва-Минск прилетают по расписанию.