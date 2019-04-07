Президент Беларуси поздравил с юбилеем Валентину Матвиенко

Новости России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечает юбилей. С днем рождения председателя Верхней палаты российского парламента поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечает юбилей. С днем рождения председателя Верхней палаты российского парламента поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко отметил, что в нашей стране высоко ценят личный вклад Валентины Матвиенко в эффективное развитие белорусско-российских связей, углубление союзной интеграции, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.
В преддверии юбилея Александр Лукашенко подписал Указ о награждении Валентины Матвиенко орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Россией.
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