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Пашинян созвал заседание Совбеза Армении в связи с ситуацией в Карабахе

19 сентября 2023 11:58
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Премьер-министр Никол Пашинян проводит совещание Совета безопасности Армении по ситуации в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании будут обсуждаться военные действия, начатые Азербайджаном против Нагорного Карабаха. Ранее Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе с целью восстановления конституционного порядка.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в 2020 году, но в ноябре стороны договорились о полном прекращении огня и обмене пленными. В регионе размещены российские миротворцы.

# Международная политика # Никол Пашинян

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