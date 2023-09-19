Пашинян созвал заседание Совбеза Армении в связи с ситуацией в Карабахе

Премьер-министр Никол Пашинян проводит совещание Совета безопасности Армении по ситуации в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании будут обсуждаться военные действия, начатые Азербайджаном против Нагорного Карабаха. Ранее Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе с целью восстановления конституционного порядка.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в 2020 году, но в ноябре стороны договорились о полном прекращении огня и обмене пленными. В регионе размещены российские миротворцы.