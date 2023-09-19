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Захарова: Зеленский планирует клянчить у США деньги и новое оружие

19 сентября 2023 11:10
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Украинский президент Владимир Зеленский направляется в США, где он планирует встретиться с американским президентом Джо Байденом и руководителями других стран ради денег и оружия. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Очевидно, что киевский режим вновь собирается клянчить деньги и, соответственно, оружие у своих американских хозяев», – сказала Захарова.

Ранее появлялась информация о том, что Зеленский прибыл в Штаты для участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Мария Захарова

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