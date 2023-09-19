Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе

Азербайджан начал операцию в Нагорном Карабахе с целью восстановления конституционного порядка. Об этом заявило Министерство обороны республики, пишет РИА Новости.

Цель заключается в выполнении положений трехстороннего заявления и прекращении провокаций в Карабахском экономическом районе. С использованием высокоточного оружия приводятся в негодность позиции армянской армии, при этом мирные жители и объекты инфраструктуры не подвергаются ударам. Об операции проинформированы российские миротворцы и руководители совместного российско-турецкого мониторингового центра.