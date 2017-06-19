Партия Макрона победила во втором туре выборов в парламент Франции

Новости Франции. Партия президента Франции Эммануэля Макрона одержала убедительную победу во втором туре парламентских выборов. Их итоги стали известны поздно ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, в воскресенье на участки пришли чуть более 40% избирателей. И это наиболее низкая явка избирателей за всю историю Пятой республики, основанной генералом Шарлем де Голлем. Вместе с тем, президент Франции, избранный в мае, теперь сможет беспрепятственно проводить свою политику, поскольку абсолютное большинство в Национальной ассамблее принадлежит его сторонникам.