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Партия Макрона победила во втором туре выборов в парламент Франции

19 июня 2017 08:27
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Новости Франции. Партия президента Франции Эммануэля Макрона  одержала убедительную победу во втором туре парламентских выборов. Их итоги стали известны поздно ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Впрочем, в воскресенье на  участки пришли чуть более 40% избирателей. И это наиболее низкая явка избирателей за всю историю Пятой республики, основанной генералом Шарлем де Голлем. Вместе с тем, президент Франции, избранный в мае, теперь сможет беспрепятственно проводить свою политику, поскольку абсолютное большинство в Национальной ассамблее принадлежит  его сторонникам.

# Международная политика

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