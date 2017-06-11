«Тереза Мэй и до референдума открыла ящик Пандоры»: Британия ждет «Брексита» с «подвешенным парламентом»

Новости Великобритании. Весь мир на неделе пристально следил на событиями в Великобритании, где подвели итоги внеочередных парламентских выборов. Они были организованы по инициативе премьер-министра Терезы Мэй. Ранее она заявила, что для переговоров с Брюсселем о выходе Британии из ЕС необходимо установить единство политических сил в стране. Но вышла ситуация из разряда «хотели как лучше, а получилось…». А получился «подвешенный парламент» – этим политическим термином описывают расклад сил, когда ни одна из партий не набрала и более половины мандатов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Возгласами встретили британские студенты результаты парламентской кампании. Дюжину мест потеряли правящие консерваторы, что значит одно – большинства в Палате общин партии премьера Терезы Мэй не видать. А вот лейбористы, извечный № 2, таковым пока что и остались, но разрыв теперь минимален. Лидер фракции Джереми Корбин на радостях пошел в народ и пабы.

И куда без доброй порции критики в адрес визави.

Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии Великобритании:

Тереза Мэй была уверена: выборы у нее в кармане. Ведь это она их инициировала, она заявила о том, что они нужны для стабильного парламента. А сейчас это совсем не похоже на стабильное правительство. Оно вообще разобрано и премьер не знает, что делает.

И получился «подвешенный парламент». Ни одна сила не способна сформировать правительство единолично. У консерваторов, еще их исторически называют «Тори», 318 мест из 650. И маленькая партия из Северной Ирландии «ДЮП» сейчас предстает настоящим политическим Давидом, который 10 мандатами способен сразить любого из двух британских Голиафов.

Но у всего есть цена. И маленький, но гордый десант из Белфаста обозначил: дайте денег региону, введите больше льгот, и тогда, может быть, мы будем с вами. Тереза Мэй уже ведет переговоры с «ДЮПом», но говорить публично предпочитает про как бы свое главное завоевание.

Тереза Мэй, премьер-министр Соединенного Королевства:

Выборы не так важны как «Брексит», который стартует уже через неделю. И сейчас наступило критичное время для Королевства, когда необходимо сформировать правительство ради национальных интересов. Хочу напомнить оппонентам, что мы по прежнему партия с большинством голосов в Палате общин, а это значит, что последнее слова все равно за нами.

Пресса уже окрестила это «коалицией хаоса». И что в Палате общин происходит сейчас, страшно представить. Ведь там любой вопрос – это настоящее политическое противостояние.

Сергей Мусиенко, политолог:

Тереза Мэй и до этого референдума открыла ящик Пандоры. Они не просчитали те шаги, которые последуют за этим. И она отнюдь не настолько сильный политик, чтобы сдержать те процессы, которые сейчас вылились, и говорить, что это неожиданно. Может, для нее неожиданно, но, я думаю, серьезные игроки понимали процессы, которые идут.

Так что же пошло не так? Тереза Мэй пару месяцев назад потребовала провести выборы в парламент, чтобы предельно грамотно построить работу правительства. Ее построили настолько грамотно, что помимо фиаско на голосовании премьера покинули ближайшие советники. А Бориса Джонсона пять министров из партии консерваторов призвали сменить Мэй. Главный МИДовец Королевства пошел на попятную, мол, все это журналистские россказни. Но падение дома «Тори», кажется, уже предрешено. В таких случаях британцы идут на улицы протестовать.

Тяжело в прямом смысле переварить результаты выборов оказалось и политологу Мэттью Гудвину. Он обещал съесть свою книгу, если лейбористы добьются успеха. Корбин наверняка пожелал ему приятного аппетита.

Мэттью Гудвин, политолог:

Я человек слова, поэтому я съем свою книгу, а вы продолжайте дискуссию. Да, вы знаете, тут, конечно, полезного мало, но все же придется.

В общем, по всем признаком Соединенное Королевство разъединилось: во мнениях, позициях, даже будущее Альбиона стало еще туманнее, ведь Шотландия все еще хочет уйти из Британии в ЕС. Добавить в этот взрывной коктейль теракты, протесты, и сможет ли все это проглотить премьер и новый парламент – загадка. Да и «Брексит» уже не так завораживает – референдум прошел, и плебисцит с ним – так думает каждый второй. Если выход и есть, то только на желтой подводной лодке.