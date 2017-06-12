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В России пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся: погибли 12 человек

12 июня 2017 06:36
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Новости России. Трагическое ДТП в забайкальском крае России. Пассажирский автобус минувшей ночью съехал в кювет и перевернулся – погибли 12 человек. Остальные 39 в тяжелом состоянии доставлены в больницы. Там работают дополнительные бригады врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся: погибли 12 человек-1

Сейчас на месте происшествия следствие пытается установить, что же произошло с транспортным средством. Предположительно, виной всему стал водитель, который заснул за рулем. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В забайкальском крае 13 июня объявлено днем траура.

# Авария в России

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