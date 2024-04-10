Парламент Венгрии принял законопроект о приостановке участия в ДОВСЕ

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, договор играл существенную роль с точки зрения поддержания баланса вооруженных сил в европейском регионе, однако в нынешней ситуации в мире потерял всякий смысл. Ранее 8 апреля свое участие в ДОВСЕ прекратила Турция. Напомним, что так совпало, что именно в этот день Президент Беларуси согласовал внесение в Палату представителей законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ. Сам договор подписан в Париже в 1990 году. Он поддерживал баланс вооруженных сил между НАТО и государствами Варшавского договора. Его участники были обязаны информировать друг друга о проводимых учениях и количестве занятой в ней военной техники.