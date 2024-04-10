Прямой эфир

Парламент Венгрии принял законопроект о приостановке участия в ДОВСЕ

10 апреля 2024 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Венгрия приостановила участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующий законопроект принял парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 177 венгерских законодателей выступили за соответствующую инициативу, 5 высказались против.

Парламент Венгрии принял законопроект о приостановке участия в ДОВСЕ-1

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, договор играл существенную роль с точки зрения поддержания баланса вооруженных сил в европейском регионе, однако в нынешней ситуации в мире потерял всякий смысл. Ранее 8 апреля свое участие в ДОВСЕ прекратила Турция. Напомним, что так совпало, что именно в этот день Президент Беларуси согласовал внесение в Палату представителей законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ. Сам договор подписан в Париже в 1990 году. Он поддерживал баланс вооруженных сил между НАТО и государствами Варшавского договора. Его участники были обязаны информировать друг друга о проводимых учениях и количестве занятой в ней военной техники.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Более 7 млн жителей Великобритании испытывают проблемы с оплатой счетов
10 апреля 2024 13:33

Более 7 млн жителей Великобритании испытывают проблемы с оплатой счетов

Песков о снятии санкций с предпринимателя Фридмана: бизнес имеет эти возможности и реализует их
10 апреля 2024 13:17

Песков о снятии санкций с предпринимателя Фридмана: бизнес имеет эти возможности и реализует их

ФСБ России задержала агента СБУ, готовившего теракт в Запорожской области
10 апреля 2024 12:41

ФСБ России задержала агента СБУ, готовившего теракт в Запорожской области