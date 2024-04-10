ФСБ России задержала агента СБУ, готовившего теракт в Запорожской области

Сотрудниками ФСБ РФ задержан агент СБУ, ведущий подготовку теракта в отношении военнослужащих России, пишет ТАСС.

Пресс-служба управления ФСБ России по Запорожской области информировала, что задержана женщина, которая оказывала содействие лицам, имеющим намерение осуществить действия террористического характера в отношении сотрудников ВС России.

Жительница Запорожской области совершала действия, придерживаясь указаний сотрудников Службы безопасности Украины. От СБУ ее были получены взрывчатые вещества, которые далее женщиной должны были быть переданы украинской диверсионно-разведывательной группе.

Известно также, что сотрудница СБУ купила необходимые для коктейля Молотова составляющие, а также оборудовала тайник для их передачи лицам, которые должны были исполнить теракт.