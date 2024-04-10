Более 7 млн жителей Великобритании испытывают проблемы с оплатой счетов

Британцы стремительно беднеют. Об этом говорится в опубликованном отчете управления финансового надзора. Согласно его данным, на начало 2024 года испытывают проблемы с оплатой счетов более семи миллионов жителей Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально за два последних года их количество выросло более чем на миллион. По данным экспертов управления, это связано со стремительно растущей стоимостью жизни. Чаще всего британцы пропускали платежи за коммунальные услуги и выплаты по кредитным картам. Более 25 % людей просрочили или не смогли оплатить счет за аренду жилья. Более 50 % британцев жалуются, что столкнулись с серьезными финансовыми трудностями.