Прямой эфир

Более 7 млн жителей Великобритании испытывают проблемы с оплатой счетов

10 апреля 2024 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Британцы стремительно беднеют. Об этом говорится в опубликованном отчете управления финансового надзора. Согласно его данным, на начало 2024 года испытывают проблемы с оплатой счетов более семи миллионов жителей Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 7 млн жителей Великобритании испытывают проблемы с оплатой счетов-1

Буквально за два последних года их количество выросло более чем на миллион. По данным экспертов управления, это связано со стремительно растущей стоимостью жизни. Чаще всего британцы пропускали платежи за коммунальные услуги и выплаты по кредитным картам. Более 25 % людей просрочили или не смогли оплатить счет за аренду жилья. Более 50 % британцев жалуются, что столкнулись с серьезными финансовыми трудностями.

# Экономический кризис

Другие новости рубрики

Все новости
Песков о снятии санкций с предпринимателя Фридмана: бизнес имеет эти возможности и реализует их
10 апреля 2024 13:17

Песков о снятии санкций с предпринимателя Фридмана: бизнес имеет эти возможности и реализует их

ФСБ России задержала агента СБУ, готовившего теракт в Запорожской области
10 апреля 2024 12:41

ФСБ России задержала агента СБУ, готовившего теракт в Запорожской области

Захарова выдвинула требования МИД России к Литве
10 апреля 2024 11:20

Захарова выдвинула требования МИД России к Литве