​​Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО

Парламент Финляндии получил большинство голосов за проект закона о присоединении к Североатлантическому Альянсу.

Сообщается, что сто восемьдесят четыре депутата из двухсот поддержали предложение правительства, информирует РИА Новости. Таким образом, законопроект одобрен, теперь его должен утвердить президент. Однако Финляндия и Швеция, которые отправили заявки на вступление в НАТО весной прошлого года, не могут присоединиться к Альянсу, пока этот шаг не одобрят все государства-участники. Из тридцати стран положительного решения не дали Турция и Венгрия.