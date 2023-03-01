Прямой эфир

​​Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО

01 марта 2023 13:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Парламент Финляндии получил большинство голосов за проект закона о присоединении к Североатлантическому Альянсу.

Сообщается, что сто восемьдесят четыре депутата из двухсот поддержали предложение правительства, информирует РИА Новости. Таким образом, законопроект одобрен, теперь его должен утвердить президент. Однако Финляндия и Швеция, которые отправили заявки на вступление в НАТО весной прошлого года, не могут присоединиться к Альянсу, пока этот шаг не одобрят все государства-участники. Из тридцати стран положительного решения не дали Турция и Венгрия. 

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Новости Финляндии

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с аварией в Греции
01 марта 2023 12:59

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с аварией в Греции

Эрдоган подтвердил проведение выборов в Турции 14 мая
01 марта 2023 11:59

Эрдоган подтвердил проведение выборов в Турции 14 мая

В Испании схвачен один из самых разыскиваемых преступников Европы
01 марта 2023 11:34

В Испании схвачен один из самых разыскиваемых преступников Европы